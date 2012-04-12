На Співочому полі 25-27 травня відбудеться дитячий фестиваль "Сонячний каштанчик"

Київ, 12 квітня. УНІАН. На Співочому полі в Києві 25-27 травня пройде III-й Міжнародний благодійний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик".

Про це УНІАН повідомили в Святошинській райдержадміністрації.

На свято запрошені хореографічні колективи з Росії, Білорусі, Туреччини, Польщі, Албанії, Болгарії, а також дитячо-юнацькі ансамблі з Києва. Гостями фестивалю стануть творчі колективи національних меншин, що проживають в Україні та культурних центрів при дипломатичних представництвах іноземних країн.

"У час, коли світ роздирають протиріччя, конфлікти, протистояння, спровоковані втратою дорослим населенням планети ціннісних орієнтирів, об’єднання дітей різних національностей та віросповідань навколо ідеї миру та братерства є більш, ніж актуальним. Київ, як духовний центр Київської Русі, покликаний стати об’єднуючим початком такого єднання", - сказав голова оргкомітету фестивалю Олег Мельник, співкерівник ансамблю танцю "Вітамінчики".