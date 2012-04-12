- Які кроки робить влада для забезпечення безпеки перевезення пасажирів у столичному метро після пожежі на станції "Осокорки"?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Працівники і керівництво метрополітену дуже давно працюють у цій сфері транспорту. Їхні пропозиції стосуються різних ділянок підземки, де надто довга експлуатація може призвести до зупинок рухомого складу, ескалаторів. Моя справа - надати їм фінансову допомогу, і це питання буде вирішено. Додатковий обсяг фінансування у розмірі 15-20 млн. грн. дозволить значно скоротити кількість аварійних ситуацій. Тож київський метрополітен буде надійно працювати.