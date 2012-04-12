День матері на Хрещатику відсвяткують низкою заходів

Київ. 12 квітня. УНІАН. День матері цього року святкуватимуть низкою заходів на головній вулиці столиці – Хрещатику.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА від 5 квітня ц.р., текст якого оприлюднено на офіційному сайті міської влади.

Згідно з документом, 5 травня в центрі міста відбудеться, зокрема, ІVміський карнавал дитячої творчості (святкова карнавальна хода: історичних персонажів, музичних, театральних та танцювальних колективів, представників сучасних видів спорту). Захід пройде з 12.00 до 13.00. З 12.00 на вул. Хрещатик від вул. Прорізної до Майдану Незалежності працюватиме «Містечко майстрів» (виставка аматорських дитячих робіт).

З 14.00 до 20.00 для малечі функціонуватимуть встановлені розважально-ігрові майданчики.

З нагоди свята на Майдані Незалежності відбудеться гала-концерт дитячих талантів та майстрів української естради «Світ талантів – Цвіт нації». Розпочнеться концертна програма о 16.00 і триватиме до 22.00.

Розпорядженням передбачено перекриття руху транспорту цього дня з 9.00 до 22.00.