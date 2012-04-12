В Українському домі відбудеться фестиваль підводного зображення

Київ. 12 квітня. УНІАН. 19-22 квітня у Києві в Українському домі відбудеться XII Міжнародний Фестиваль підводного зображення «Срібна Акула».

Як повідомляє муніципальна газета «Хрещатик», захід проходитиме під патронатом управління культури Київської міської адміністрації, а також за підтримки Французького культурного центру в Україні.

Конкурс буде проводитися у таких номінаціях: найкраща підводна фотографія; кращий відео фільм; краща телепередача (з використанням підводних відео сюжетів); краща живописна і скульптурна робота; конкурс стенд серед клубів і центрів підводного плавання; конкурс дитячих малюнків.

Організатори обіцяють, що в дні проведення фестивалю можна буде побачити захоплюючі і приголомшливі своєю красою підводні фільми конкурсантів; кращі фільми міжнародних фестивалів підводного зображення; виставку підводних фотографій; персональні виставки художників, скульпторів і фотохудожників; виставку кращих фотографій журналу «Нептун 21 століття». Також відбудеться конкурс дитячого малюнка; виступи музикантів і співаків; ознайомлення з новинками спорядження для дайвінгу та підводних зйомок.

Для відвідувачів проводитимуть майстер-класи з підводного фотографування і підводних відео зйомок. Гості фестивалю також отримають унікальну можливість спілкування з людьми-легендами у світі дайвінгу.