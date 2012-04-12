Київ. 12 квітня. УНІАН. Сьогодні православні християни відзначають Чистий четвер.

За традицією, у цей день потрібно висповідатися та причаститися у храмі, прибрати помешкання, напекти паски і розписати писанки.

У Чистий четвер прийнято прокинутися до сходу сонця та викупатися у воді – це символічне очищення від усіх гріхів.

На службах у церкві сьогодні згадують Таємну вечерю, коли Ісус Христос омив ноги своїм учням, подаючи цим приклад братерської любові та смирення. Саме на Таємній Вечері Ісус встановив обряд євхристії - Святого Причастя.

Свічку, запалену у храмі, потрібно донести додому так, щоб вона не згасла. Така свічка оберігатиме оселю впродовж усього наступного року.