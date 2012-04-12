З пожежі було врятовано 9-річного хлопчика

Київ. 12 квітня. УНІАН.В Деснянському районі міста у житловому будинку на вул. М. Матеюка, 9, сталося займання на балконі. Жителі 9-поверхового будинку помітили загоряння і відразу викликали на допомогу пожежних.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, подія сталася 10 квітня близько 17.00.За кілька хвилин пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце. По драбині вони забралися на балкон. Перше, що вогнеборці зробили – врятували 9-річного хлопчика і відразу ж приступили до гасіння полум’я.

Через 7 хвилин пожежні ліквідували займання. Хлопчика госпіталізували до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом.

Внаслідок пожежі вогонь частково пошкодив меблі, закоптив стіни та стелю кімнати.

Як з’ясувалося, батьки залишили двох дітей самих «на хазяйстві». Старший вийшов на пару хвилин, а молодший в той час бавився в кріслі на балконі – підпалював папірці і кидав з балкону. Однак, через свою дитячу необережність, хлопчик промахнувся і вогняний папірець залетів під кресло і спричинив пожежу.