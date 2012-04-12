Будинок культури «Дніпро» повернуто у держвласність

Київ. 12 квітня. УНІАН. Прокуратура столиці повернула будинок культури «Дніпро» та спортивний комплекс «Схід» у державну власність.

Як інформує прес-служба Прокуратури м.Києва, відстоюючи інтереси держави, відомствомпопереджено незаконне відчуження об’єктів соціально-культурного призначення через процедуру банкрутства ДП «ВО «Київський радіозавод». За позовом прокуратури міста Господарським судом м. Києва визнано право власності держави в особі Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном на будинок культури «Дніпро» і спортивний комплекс «Схід», що на вулиці Бориспільській.

Надалі Київський апеляційний господарський суд погодився з обґрунтованими доводами прокуратури столиці та своїм рішенням 10 квітня виключив їх з ліквідаційної маси банкрута ДП «ВО «Київський радіозавод».

Завдяки послідовній позиції прокуратури м. Києва державне майно соціально-культурного значення загальною площею 9 тис. кв. м буде передано до сфери управління Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.