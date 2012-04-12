Київ, 12 квітня. УНІАН. У Шевченківському районі відбулися навчання з цивільної оборони.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, навчання були організовані районним Управлінням з питань надзвичайних ситуацій.

Відпрацювання практичних навичок особового складу щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій природного та екологічного походження на території Шевченківського району було проведено вздовж вулиці Смирнова-Ласточкіна, пров. Нестеревського та вулиці Соляній. До навчання було залучено 37 осіб.

Результатом проведення штабного навчання стала ліквідація надзвичайних ситуацій природного та екологічного походження, пов`язаних з розчищенням захаращеності території, очищенням її від негабаритного сміття на площі більше 6700 м2 та вивезенням більше 17 куб.м. сміття на складські полігони.

Навчання проходили на виконання вимог ст. 5, 8 Закону України "Про Цивільну оборону України" та ст. 3 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".