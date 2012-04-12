- На минулому тижні влада Києва провела зустріч з громадськими активістами столиці щодо незаконної забудови міста. Чи стануть такі зустрічі регулярними та ефективними?
09:06, 12 квітня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- За час моєї роботи в КМДА таких зустрічей вже було багато, і практично по всіх проблемних питаннях були прийняті відповідні рішення на користь киян. За минулий рік нами було повернуто територіальній громаді міста близько 2056 га землі, в основному зелених зон. Це велика кількість активів на суму, яка обчислюється мільярдами доларів. Тому, коли я спілкуюсь з активістами, мені дуже просто дивитися їм в очі, адже наша команда веде результативну діяльність з повернення активів територіальній громаді.
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