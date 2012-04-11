12 квітня о 19.50 за участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться урочисте відкриття світломузичного фонтану на Хрещатику. Саме цією подією у Києві буде оголошено про початок «Сезону фонтанів».

Мешканці та гості столиці, які долучаться до заходу, стануть його учасниками – присутнім будуть роздані ліхтарики і кожний промінь світла допоможе у церемонії запуску фонтану. У програмі відкриття фонтану також передбачені виступи духового оркестру, шоу барабанщиць та файєр-шоу.