З нагоди Дня авіації та космонавтики голова КМДА зустрінеться з студентами та викладачами навчальних закладів міста відповідного спрямування

12 квітня о 10.00 в Національному авіаційному університеті відбудеться зустріч голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з професійно-викладацьким складом Національного авіаційного університету, студентським активом міста, а також з педагогічним та учнівським колективами Авіакосмічного ліцею з нагоди святкування Дня авіації та космонавтики.

У рамках заходу: зустріч з викладачами та студентами Національного авіаційного університету з нагоди Всесвітнього дня авіації та космонавтики; ознайомлення з експозицією військових та цивільних літаків «Крила України»; презентація бінарного уроку з астрономії та англійської мови «Перший політ людини в космічний простір та висадка астронавтів на Місяць»; екскурсія Музеєм Національного авіаційного університету та внесення запису в книгу почесних відвідувачів.

Місце проведення: пр-т. Космонавта Комарова, 1, корпус 7. Потрібна акредитація.