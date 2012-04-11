12 квітня об 11.00 розпочнеться майстер-клас з писанкарства «Великодні писанки» для дітей та молоді з інвалідністю.

Учасниками заходу будуть вихованці Центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Спільними зусиллями вони створять спільну композицію з писанок, яку подарують на Великдень духовенству Києво-Печерської Лаври.

Місце проведення: Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (вул. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація.