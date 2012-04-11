15 квітня о 14.00 відбудеться соціальна акція «Святий день – Великдень» для дітей та молоді з функціональними обмеженнями та їх батьків. Учасниками акції стануть 50 дітей різних нозологій та їх батьки - клієнти Центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями м. Києва, а також добровільні помічники на громадських засадах у соціальній сфері Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва.

Місце проведення: Територія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, біля ближніх печер. Потрібна акредитація.