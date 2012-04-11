Міська ветклініка отримала додаткове нове приміщення

Київ. 11 квітня. УНІАН. Сьогодні на території ветеринарної лікарні КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» відкрито нове приміщення для післяопераційної перетримки безпритульних тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, приміщення було споруджено за благодійні кошти принцеси Майї фон Гогенцоллерн та Європейської громадської організації із захисту тварин та природи «ETN».

На відкритті була присутня особисто принцеса та президент «ETN» Дитер Єрнст, а від столичної влади - перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак.

Площа введеного в експлуатацію приміщення по вул. Електротехнічній, 5-а становить 90 кв. м. У приміщенні встановлено 8 вольєрів для перетримки тварин та операційна.

Як зазначалося на відкритті, нові вольєри для післяопераційної перетримки безпритульних тварин дозволять збільшити кількість проведення операцій зі стерилізації в цій ветлікарні на 40 тварин.

Як повідомив О.Мазурчак, у 2010 року було простерилізовано в столиці 2 тис собак, у 2011 році - 4 тис, в цьому році вже 2 тис тварин простерилізовано лише за три місяці.

“Якщо ми такими темпами підемо далі, то за два роки простерилізуємо повністю всіх тварин в місті”, - сказав представник столичної влади.