- Що дасть Пейзажній алеї статус статус комплексної пам’ятки природи місцевого значення?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Цей статус є дуже важливим, адже на такій території категорично не може бути будь-якого будівництва. Вона може розвиватись як паркова зона, там може бути виконаний благоустрій, посаджені квіти, зелені насадження, зроблено освітлення. Відтепер ніхто ніколи не зможе проводити там забудову, якщо рішення не буде відмінено, а я переконаний, що за його відміну ніхто ніколи не проголосує. Територія буде такою, якою її хочуть бачити самі кияни, і я хотів би подякувати всім, хто мав відношення до того, щоб відстояти цю територію в серці Києва. Такі проекти згуртовують територіальну громаду.