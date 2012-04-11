У столиці вшанували пам’ять загиблих в’язнів фашистських концтаборів

Київ. 11 квітня. УНІАН. У Києві відбулися загальноміські заходи із відзначення Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за участю керівництва міста ритуал пам’яті відбувся у Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр». У покладанні квітів до пам’ятного знаку «Пам’ять заради майбутнього» Меморіалу пам’яті загиблих у Бабиному Яру та до пам’ятника загиблим у колишньому концтаборі «Сирецький» також взяли участь колишні в’язні концентраційних таборів, члени громадських організацій, а також учні загальноосвітніх навчальних закладів столиці.

Після завершення ритуалу пам’яті відбувся поминальний обід.

За інформацією Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, сьогодні у Києві проживає більше 2 тис колишніх в’язнів концентраційних таборів. Крім того, з управлінням у активно співпрацюють 4 міські громадські організації, а також численні відділення всеукраїнських об’єднань, які опікуються актуальними проблемами жертв нацистських переслідувань.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів щорічно відзначається 11 квітня за ініціативи Організації Об`єднаних Націй.

У роки Другої світової війни на території сучасної України німецькими загарбниками було створено 150 концтаборів, у яких загинули тисячі людей.