У Києві буде новий культурний центр

Київ. 11 квітня. УНІАН. Компанія-забудовник, що знесла будівлі на Андріївському узвозі, впродовж місяця розробить концепцію спорудження на цій вулиці культурного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова КМДА Олександр Попов, інформуючи про результати проведених із забудовником переговорів.

Він підкреслив, що ця компанія-забудовник відмовилась від планів будівництва на Андріївському узвозі торгово-офісного центру.

«Забудовник відмовляється від своїх планів щодо будівництва розважально-торговельно-офісного об’єкту і за місяць, тобто до Дня Києва, буде розроблена нова концепція будівництва культурного центру, який буде представлений на широке громадське обговорення», - повідомив О.Попов.

Також він відзначив, що цим проектом буде передбачено роботи з відновлення фасадної частини, яка виходить на Андріївський узвіз, в тому архітектурному вигляді, який має сьогодні історична вулиця.

На запитання представників ЗМІ, чи відбувались переговори міської влади та компанії «ЕСТА Холдінг», яка є забудовником вказаної земельної ділянки, про можливість зведення в іншому місці ТОЦ, а не на Андріївському узвозі, О.Попов відповів: «Це не відповідає дійсності. Ми ці переговори провели після цієї скандальної історії, і вийшли на таке порозуміння».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Несторенко заявив, що компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру по вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" у Києві.

За словами М.Нестеренка, місяць тому компанія звернулася в КМДА з ініціативою перепрофілювати проект під будівництво некомерційного малоповерхового арт-простору. Крім того, компанія попросила КМДА допомогти підібрати інший майданчик у місті для будівництва торгово-офісного центру.

Він також повідомив, що ще на стадії проектування компанія вступила в діалог з владою міста, громадськими організаціями, і прийняла рішення до його завершення не приступати до будівництва будівлі, обмежившись проведенням демонтажних робіт.

За інформацією гендиректора компанії, всі демонтажні роботи проводяться на підставі одержаних дозволів і не зачіпають розташованих на території фабрики «Юність» історичних будівель 1850 року спорудження, розташованих по Боричевому току, 35.

Він уточнив, що всі демонтовані будівлі були збудовані у 80-х роках XX століття, а частина з них знаходилася в аварійному стані.

За повідомленням прес-служби компанії, зокрема, з боку Андріївського узвозу було знесено одну фасадну будівлю по вул. Фролівська, 9-11.

М.Нестеренко зазначив, що компанія не має відношення до знесеної будівлі за адресою Андріївський узвіз, 10а.