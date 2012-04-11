Влада столиці планує референдум

Київ. 11 квітня. УНІАН. Влада Києва планує найближчим часом організувати та провести у столиці референдум щодо визначення поверховості будівництва у центральній та історичній частині міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу голова КМДА Олександр Попов.

«Ми обов’язково захистимо інтереси міста в частині недопущення будь-якого багатоповерхового будівництва у центральній частині міста, в історичній частині міста через проведення референдуму, який визначить поверховість можливої забудови на території старого Києва. Такі пропозиції найближчим часом будуть внесені для киян і обговорені з громадськістю», - сказав О.Попов.

Він запевнив, що найближчими днями проведе переговори з компанією-забудовником, яка планує будівництво 8-поверхового готелю на Андріївському узвозі.

«Я не встиг сьогодні це зробити, але зроблю у найближчі дні. Усі забудовники, які мають власність і територію, що виходить на Андріївський узвіз, ми з усіма проведемо переговори відносно реалізації такої концепції, яку я заявляв по відношенню до Андріївського узвозу і проекту, який ми зараз обговорюємо», - сказав голова КМДА.