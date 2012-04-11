- У 2000 житлових будинків столиці планується реконструювати системи гарячого водопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії. Вартість проекту становить 620 тис. доларів, з яких 510 тисяч має внести інвестор. Такі інвестори вже є?
17:00, 11 квітня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- З такою пропозицією ми звернулися до конкретної бізнес-структури, яка володіє такими технологіями і готова при співпраці з містом реалізувати проект, що дозволить нам в подальшому значно зекономити. Проект є непростим, особливо з фінансової точки зору, тому на сьогоднішній день в нас ще продовжуються консультації з цього приводу. Можливо, вже цього року ми зробимо пілотний варіант цієї програми і подивимось, наскільки вона є реальною з практичної точки зору. До речі, партнерські відносини з бізнесом можуть бути не тільки у сфері систем гарячого водопостачання, а у всіх галузях, де можливе енергозбереження.
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