Забудовник засипав відходами озеро на Позняках

Київ. 11 квітня. УНІАН. Прокуратурою Дарницького району Києва порушено кримінальну справу за самовільне засипання забудовником озера, яке знаходиться на території 2-го мікрорайону житлового масиву Позняки (на перетині вулиць Тальнівської та Батуринської).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за відсутності належно оформлених дозвільних документів забудовником засипано піском, шматками бетону, битої цегли та іншими будівельними і побутовими відходами майже 0,9 га водойми, засмічено 1,25 га території довкола.

За розрахунками Державної екологічної інспекції в місті Києві, збитки складають понад 650 тис. грн.

Справу порушено за ст. 242 Кримінального кодексу України.

Її розслідування доручено Дарницькому райвідділу міліції.