У Дарниці відкрито виставку "Футбол очима дітей" в рамках фестивалю "Назустріч Євро-2012"

Київ, 11 квітня. УНІАН. У Дарницькому районі відкрито дитячий фестиваль "Назустріч Євро-2012" за участю вихованців дошкільних навчальних закладів та шкіл-дитячих садків.

Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, фінальний етап фестивалю відбудеться 19 травня на базі Київської інженерної гімназії (вул. Княжий Затон, 12а).

У рамках фестивалю заплановано проведення низки заходів, у тому числі спортивних змагань, творчих конкурсів, виставок дитячих робіт, майстер-класів педагогів дошкільних навчальних закладів, театралізованих розваг тощо.

У приміщенні Дарницької РДА відкрито виставку робіт вихованців і педагогів дошкільних навчальних закладів та шкіл-дитячих садків "Футбол очима дітей", в якій представлено яскраві роботи, виконані у різних техніках.