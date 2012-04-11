- На минулій сесії Київради було повідомлено про те, що до 2013 року з’явиться комплексна схема розміщення МАФів. Якою буде ця схема і чи буде в ній зазначено, що в разі невиконання тих чи інших умов МАФ буде демонтований?
15:55, 11 квітня 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:
- Схема передбачатиме широкий рівень інформування населення і органів, які забезпечують порядок в цій сфері. Зокрема можна буде подивитись, хто власник якого МАФу, на якій вулиці, чи був він встановлений законно і торгівлю якими товарами він має право здійснювати. Ця інформація буде абсолютно відкритою для всього міста. Але необхідно визначитись з місцезнаходженням таких об’єктів. Зокрема у деяких мікрорайонах по заявках киян були встановлені МАФи, які торгують продуктами, пресою, і у нас немає причин цього не підтримувати. Сама ж схема розміщення буде розроблена до кінця року і стане доступною в електронній формі.
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