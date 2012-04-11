Паркан біля парламенту може бути демонтований

Київ. 11 квітня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація може розглянути питання про демонтаж паркана біля Верховної Ради України у разі офіційного звернення народних депутатів.

Про це йдеться у листі першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, направленому народному депутату Володимиру Ар`єву (текст листа розміщений на сторінці В.Ар`єва у соціальній мережі Facebook).

"Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) готовий розглянути питання з демонтування паркану після офіційного звернення Верховної Ради України з цього питання", - написав О.Мазурчак.

Водночас перший заступник голови КМДА підкреслив, що паркан є декоративною огорожею Маріїнського парку, балансоутримувачем якого є управління зелених насаджень Печерського району Києва. "Огорожа парків є нормальною європейською практикою. У подальшому планується зведення парканів навколо парків міста", - наголосив він.

У свою чергу В.Ар`єв повідомив, що планує зібрати підписи народних депутатів під офіційним зверненням до КМДА з проханням демонтувати паркан біля парламенту.

Як повідомляв УНІАН, двометровий паркан встановили біля будівлі Верховної Ради на початку жовтня 2011 року.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН заявляв, що парламент не має жодного стосунку до встановлення огорожі.

Тим часом цю огорожу кілька разів зносили учасники акцій протесту проти скасування пільг. Зокрема, 3 листопада 2011 року біля Верховної Ради учасники акції зламали металеву огорожу і увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.