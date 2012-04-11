УДАР вимагає позачергового засідання Київради

Київ. 11 квітня. УНІАН. Фракція партії УДАР у Київраді вимагає терміново скликати позачергове пленарне засідання міської ради для розгляду ситуації із незаконною забудовою історичного центру столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, відповідну вимогу представники УДАРу надіслали до Київського міського голови Леоніда Черновецького та секретаря Київради Галини Гереги.

На засіданні, яке пропонується провести у п’ятницю, 13 квітня, депутати мають жорстко відреагувати на руйнування пам’яток архітектури у Києві, а також вжити заходів для припинення незаконної забудови в історичному центрі міста, йдеться у повідомленні.

У зверненні йдеться про те, що під час позачергової сесії депутати і представники громадських організацій мають заслухати звіти представників КМДА, прокуратури, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, Державної служби охорони культурної спадщини.

«Ми обурені діями забудовників та їхніх лобістів із влади, які перейшли межі пристойності. Вони поспішають до затвердження Генерального плану міста та напередодні виборів мера «освоїти» незаконно виділені земельні ділянки, щоб «застовпити» їх за собою у новому генплані», – заявив у зверненні лідер фракції Віталій Кличко.

Автори звернення звертають увагу на бездіяльність столичної влади: голови КМДА Олександра Попова, профільних чиновників міськадміністрації та центральних органів виконавчої влади, які мають контролювати збереження культурної спадщини, законність і відповідність вимогам та нормам забудови столиці

«Якщо сьогодні на поталу бізнесовим інтересам, мовчки, серед ночі віддається найбільш цінна історична частина Києва – Андріївський узвіз, це означає, що ці люди не зупиняться», – переконані у партії УДАР.

Фракція вимагатиме після заслуховування інформації на позачерговій сесії Київради ухвалити ряд рішень, а саме: заборонити усі незаконні будівництва в історичному центрі та притягти до відповідальності, у тому числі кримінальної, посадових осіб, які допустили погодження завідомо незаконних рішень або розпоряджень рішень, зокрема, щодо виключення об’єктів історико-культурної спадщини з реєстрів пам’яток.