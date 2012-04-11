Єврейська громада пропонує мирне розв'язання конфлікту

Київ. 11 квітня. УНІАН. Єврейська релігійна громада пропонує Київській міській державній адміністрації розв’язати мирним шляхом спір щодо ділянки землі під будівництво комплексу, в якому планували відкрити Київський єврейський громадський центр.

Як повідомили УНІАН в Єврейській релігійній громаді Києва, 10 квітня Головний рабин України Моше Асман від імені єврейської громади звернувся з листом до голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова з проханням втрутитися в конфлікт навколо будівництва Київського єврейського громадського центру. «Наша громада виступає за мирне і взаємовигідне розв’язання ситуації, що виникла. У зв`язку з цим ми попросили нашого забудовника - ТОВ «ІБП» - підготувати проект мирової угоди, яка дозволить припинити непотрібний судовий спір», - говориться в листі М.Асмана.

У Єврейській релігійній громаді Києва відзначають, що будівництво Київського єврейського громадського центру опинилося під загрозою через дії прокуратури Києва і КМДА. Так, у даний час Господарським судом м. Києва розглядається позовна заява до ТОВ «ІБП», подана прокуратурою в інтересах управління економіки та інвестицій КМДА. В рамках спору у цій справі була зроблена спроба накласти арешт на земельну ділянку по вул. Ползунова в Солом’янському районі Києва, на якій планувалося побудувати Київський єврейський громадський центр.

У повідомленні зазначається, що 5 квітня ц.р. більш як 300 представників Єврейської релігійної громади Києва вийшли з протестами під стіни Господарського суду Києва, намагаючись зупинити чергові земельні переділи. Проте, після протестів представники влади поки що не знайшли часу зустрітися з керівництвом громади, відзначають автори звернення.

На думку Головного рабина України, єдиним виходом із ситуації, що виникла, може бути підписання мирової угоди. «У 2010 році Єврейська релігійна громада Києва зробила дуже важливий крок у реалізації давньої мрії – створенні центру єврейської самоідентифікації, Київського єврейського громадського центру, - відзначив М.Асман. - Укладення мирової угоди у цьому спорі також покаже, що майбутній мер Києва підтримує політику Президента України з посилення зв`язків між Україною, Ізраїлем і Європейською Співдружністю».

«Владі необхідно знаходити компроміси зі своїми громадами», - говориться у зверненні столичної релігійної єврейської громади до О.Попова.

У повідомленні також зазначається, що 5 квітня 2012 року в Господарському суді Києва відбулося перше судове засідання за позовом прокуратури м. Києва в інтересах управління економіки та інвестицій КМДА до ТОВ "ІБП".

У судовому засіданні як третя сторона на боці відповідача (ТОВ "ІБП") до участі в процесі була допущена Єврейська релігійна громада м. Києва. У судовому засіданні розглядалося клопотання прокуратури Києва про накладення арешту на земельну ділянку, на якій планують створити Київський єврейський громадський центр, в накладенні арешту на ділянку суд відмовив. В день засідання прокуратура м. Києва подала додаткове клопотання про накладення арешту на кошти ТОВ "ІБП". 5 квітня 2012 року Господарський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури міста про накладення арешту на кошти ТОВ "ІБП". ТОВ "ІБ" подало скаргу до апеляційного суду з метою скасування ухвали про накладення арешту на кошти компанії.