Мешканці Дніпровського району обговорюють проект відновлення парку Малишка

Київ, 11 квітня. УНІАН. Влада Дніпровського району столиці закликає представників всіх політичних сил об`єднати зусилля для відновлення зеленої паркової зони по вулиці Малишка.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю Дніпровської РДА, про це заявив перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Кравченко на засіданні президії Громадської ради.

Сергій Кравченко детально поінформував присутніх про те, що є відповідне розпорядження міської влади, буде бюджетне фінансування і що планується зробити у парковій зоні по вулиці Малишка. Він нагадав про те, що відновлення цього парку, разом із створенням парку "Вербовий гай", зони відпочинку біля озера Тельбін є пріоритетною справою влади. Сергій Кравченко закликав громадськість, представників усіх партій долучитися до благоустрою зеленої паркової зони по вулиці Малишка.

Директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району столиці Олена Сірош детально розповіла про ескізний проект щодо відновлення парку.

У свою чергу голова громадської організації району "Самоврядна громада" Інна Плотнікова також запропонувала проект можливого відновлення парку, виконаний студентом одного зі столичних вузів. Зокрема, пропонувалося створити у парку концертний майданчик для виконавців пісень. Проте член Громадської ради Григорій Шушковський запропонував не робити із парку центру розваг, а зробити затишну й охайну зелену зону для відпочинку. Схожі позиції висловили й представники політичних партій, зокрема політичної сили "Удар". Присутній на засіданні перший заступник голови Дніпровської районної Партії регіонів Анатолій Павленко, зі свого боку, закликав усіх, незалежно від партійної приналежності, активно долучитися до відновлення парку Малишка.