- Місцева влада досить довго вмовляла власників МАФів самостійно прибрати кіоски. Може, процес вмовляння можна скоротити: спочатку попередити, потім накласти великий штраф, а якщо це не подіє — демонтувати?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Ми дійсно проводили переговори, робили попередження і після того почали рішучі дії. Це було обіцяно киянам, і два рази на місяць ми будемо знищувати незаконні малі архітектурні форми. Частина матеріалів з кіосків може надійти і в житловий фонд міста, а те, що можна здати на металобрухт, можна буде далі знешкоджувати. Щодо безпосередньо процесу переговорів, що передував демонтажу, на мою думку, довгим був період без дій. Цій проблемі майже 20 років. Я не помилюсь, якщо скажу, що 9 з 10 киян вважають, що у цій сфері потрібно навести порядок, і ми це зробимо. Сьогодні ми вирішуємо питання тих МАФів, які заважають життєдіяльності міста. Перш за все це ті кіоски, в яких торгують тютюновими і алкогольними виробами біля навчальних закладів.

