Влада Києва хоче контролювати будівництво у місті

Київ. 11 квітня. УНІАН. Київська влада має намір звернутися найближчим часом до Кабінету міністрів України з проханням повернути йому функції з контролю за будівництвом у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні містобудівної ради, на якому був присутній голова КМДА Олександр Попов, а також провідні архітектори столиці і України, яке було присвячено ситуації на Андріївському узвозі у зв’язку із знесенням трьох будівель.

Як зазначив голова КМДА, діюче в Україні законодавство в сфері містобудування, яке змінилось за останні роки, на думку і керівництва міста, і містобудівної ради, значно обмежило компетенцію органів місцевої влади щодо надання дозволів на будівництво і контролю за цим будівництвом.

«Практично, у нас таких функцій сьогодні немає. Вони відносяться до функцій міністерств і відомств Кабінету міністрів», - підкреслив О.Попов.

Через це, за його словами, міська влада зараз лише по факту початку тих чи інших робіт у місті може втручатись в ситуацію, залучати правоохоронні органи, терміново зупиняти будівництва, наполягати перед Державною інспекцією архітектурно-будівельного контролю про припинення дозволів, які нею були надані раніше, і таким чином врегульовувати конфліктні питання забудов.

«Тому ми сьогодні домовились, що звернемось до Кабінету міністрів з проханням надати місту повноваження, які місто мало раніше в частині надання відповідних дозволів і контрою за проведенням будівництва на території нашого міста», - сказав О.Попов.

На його переконання, це може бути тимчасовим заходом для міста до того моменту, поки не буде ефективного законодавства в містобудівній діяльності, і цей захід «дозволить зупинити ту вакханалію, яка сьогодні є».

Голова КМДА нагадав, що місто за підтримки судів та правоохоронних органів вже домоглося повернення територіальній громаді близько 2 тис га земель, які були передані з порушеннями під приватну забудову. За його даними, крім цього, на сьогодні в судах перебуває більше 90 справ щодо скасування рішень як міськради, так і інших адміністративних органів щодо зупинення будівництва і повернення земельних ділянок у власність міста.