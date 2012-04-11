Забудовник Андріївського узвозу повинен відновити фасадний будинок

Київ. 11 квітня. УНІАН. Влада Києва запропонувала власнику землі на Андріївському узвозі, де у вихідні було знесено три будівлі, відновити один з них, а саме фасадний будинок вулиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Олександр Попов після завершення екстреного засідання Містобудівної ради столиці, на якому розглядалась ситуація на Андріївському узвозі.

“Місто повинно запропонувати такий варіант забудовнику, щоб Андріївський узвіз мав те обличчя, яке мав сто років тому, коли будувались ці об’єкти. Те, що за фасадною частиною – це питання власника і з цим можна компромісно домовлятись, але фасадна частина узвозу повинна відповідати тій архітектурі, яка сьогодні у більшості об’єктів, які там, є”, - підкреслив голова КМДА.

Як зазначалось під час засідання ради, на думку архітекторів та інших фахівців, нинішнє містобудівне законодавство зовсім позбавило міську владу контролювати забудову в місті і вона лише як “пожежник” може “гасити” нові конфлікти. Наголошувалось, що необхідно терміново виправити таку ситуацію, оскільки питання обертається для столиці дуже серйозними наслідками.

За словами О.Попова, міська влада вчора в терміновому порядку звернулась до Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю в Києві з приводу знесення трьох будинків на Андріївському узвозі, і там відреагували, призупинивши підготовчі роботи з будівництва. І вчора ж, за словами голови КМДА, влада розпочала переговори з компанією-забудовником. Як варіант забудовнику пропонуватимуть навіть відмовитись від цієї земельної ділянки.

“Ми будемо формувати свої пропозиції. Зараз йде переговорний процес відносно того, які перспективи забудови цієї території можуть бути можливими в майбутньому і які вимоги міста будуть відносно того, щоб зберегти історичну частину Андріївського узвозу. І на першому етапі таких переговорів у нас є певне порозуміння. Я особисто вважаю, що ми повинні вимагати від власників тих земельних ділянок, які сьогодні є у приватній власності по Андріївському узвозу, власників аварійних будинків, які є на Андріївському узвозі, привести їх в нормальний архітектурно-експлуатаційний вигляд або збудувати їх в тому вигляді, в якому вони були в той час, коли були вперше збудовані”, - сказав О.Попов.

За його словами, влада планує провести консультації на рівні Кабінету міністрів щодо останніх подій на Андріївському узвозі. Також він розраховує, що підтримку надасть територіальна громада.

“Ми знайдемо аргументи для того, щоб у нас не було рішень власників, які б йшли у розріз інтересам Києва. Я все зроблю, щоб так відбулося”, - запевнив О.Попов.

Як повідомлялося, 10 квітня ряд ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз втратив три історичних будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - зазначалося у повідомленнях. На наведених фото видно, що знесено будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

За словами голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця, на цьому місці планують звести 10-поверховий готель з магазинами та автопарковкою.

Він також заявив, що наступний будинок, який збираються знести на Андіївському узвозі, – будинок № 18.