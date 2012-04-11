Історія, яка трапилася з Андріївським узвозом, підтверджує, що українська столиця з точки зору захисту її історичного вигляду, культури і традиції перебуває у трагічному стані.



Насправді з переїздом Леоніда Черновецького за кордон та призначенням Олександра Попова головою КМДА у Києві "змінилося те, що нічого не змінилося".



Для піару за гроші платників податків у київських ЗМІ регулярно розміщується інформація про те, що команда Олександра Попова – це нова професійна та європейські команда, яка зберігає українську столицю. Вони разом з фондом Рената Ахметова та іншими структурами обговорюють стратегію розбудови Києва, як української, європейської столиці, витрачаючи більше коштів на піар, а не на сам зміст стратегії та не залучаючи до роботи знаних фахівців, які десятки років працювали в Києві над його генпланом та стратегією розвитку.



Натомість, коли справа доходить до прагматичних шкурних інтересів, то нова команда діє так, як діяла "молода команда Черновецького": для того, щоб збудувати собі офіси чи хмарочоси не зупиняються перед руйнуванням історичних об’єктів.



Історія Андріївського показова і вона підтверджує те, що в Києві нічого не змінилося: ним керує об’єднана команда Черновецького-Попова. Можливо, лише з єдиним додатком, що тепер таку політику Леоніда Черновецького підтримує і владна команда, оскільки слабкість до "новоделов" характеризує ментальність нинішньої влади.



Вони відмовилися від історичного проекту реконструкції заповідника Тараса Шевченка у Каневі, зробивши там бізнес-офіс; вони оформляють свої резиденції та будинки в стилі сучасного багатого "новодела", тому, очевидно, вони вважають, що саме в такому стилі повинна бути оформлена й історична частина Києва.

Микола Томенко, заступник голови Верховної Ради України

