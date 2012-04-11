Директора "Софії Київської" буде поновлено на посаді

Київ. 11 квітня. УНІАН. Міністерство культури виконає будь-яке рішення суду щодо звільненої з посади генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Нелі Куковальської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Кабінеті міністрів міністр культури Михайло Куліняк.

«Ми виконаємо любе рішення суду. Нам його треба для початку отримати і побачити. Буде розглядатись питання подальших дій», - сказав М.Куліняк.

*** Газета «КоммерсантЪ-Украина» 10 квітня написала, що Київський окружний адміністративний суд скасував наказ міністра культури М.Кулиняка про звільнення Н.Куковальської з посади генерального директора Національного заповідника "Софія Київська", відновивши її на посаді.

Газета нагадує, що Н.Куковальську було звільнено з посади 24 січня.

1 березня наглядова рада заповідника пояснила, що це рішення було ухвалено внаслідок нецільового витрачання 1,6 млн грн, виділених на археологічні розкопки на території заповідника, а також розкриття саркофага Ярослава Мудрого і реставрації мозаїк Михайлівського монастиря без узгодження з Міністерством культури.

За словами Н.Куковальської, вона має намір повернутися до роботи після завершення курсу лікування.

Видання нагадало, що окрім Н.Куковальської 20 січня М.Кулиняк звільнив директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Марину Громову, 25 січня було звільнено генерального директора Національного музею Тараса Шевченка Наталію Клименко, а 27 січня знято з посади директора музею народної архітектури та побуту "Пирогове" Павла Федака. Також 5 квітня М.Кулиняк підписав розпорядження про звільнення генерального директора Національного художнього музею Анатолія Мельника.