На Оболоні працює екологічний десант

Київ, 11 квітня. УНІАН. З ініціативи Яни Клочкової Київське міське відділення НОК України за участю учнів шкіл Оболонського району провів захід "Екологічна варта".

Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, в рамках заходу було прибрано територію узбережжя Дніпра.

У заході взяли участь 470 дітей, учнів шкіл Оболонського району м. Києва. Яна Клочкова разом із учнівською молоддю Оболонського району очистили від сміття прибережжя русла Дніпра. По закінченню акції відома спортсменка вручила учасникам екологічного десанту пам’ятні подарунки та фото на пам’ять.

