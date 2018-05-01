Кращі гравці "Шкіряного м’яча" стануть прапороносцями на Євро-2012

6 квітня стали відомі імена 8 дітей, які винесуть прапор однієї зі збірних під час фінального матчу УЄФА Євро-2012. З більш ніж 70 учасників Всеукраїнського дитячого футбольного турніру "Шкіряний м’яч - Кубок Coca-Cola" компетентним журі були відібрані найкращі юні футболісти. Неочікуваним стало оголошення ще 32 гравців, які виконають почесну місію прапороносців під час інших матчів, що відбудуться в рамках чемпіонату у Києві, Львові, Харкові та Донецьку.

На території спорткомплексу ім. В. Баннікова у Києві відбулися змагання понад 70-ти кандидатів у прапороносці 1998-2000 років народження, які зарекомендували себе на зональних змаганнях турніру "Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola" сезону 2011/2012 років.



Щоб потрапити до числа обраних, юні футболісти спочатку демонстрували свої технічні навички та змагалися на влучність виконання ударів. Опісля у кожній з трьох вікових груп шляхом жеребкування були сформовані по дві команди, які провели двосторонні ігри. Це дозволило журі оцінити технічні можливості претендентів і переглянути їх у ігрових умовах. До складу журі ввійшли відомі спортивні журналісти та телевізійні оглядачі Валентин Щербачов, Андрій Ковальський, Микола Васильков, Олександр Денисов, Микола Моторний, Петро Мага та відомий український футболіст Владислав Ващук.

За рішенням журі право стати прапороносцем фіналу Євро-2012 отримали: Владислав Омельченко (Кіровоград), Богдан Кокошко (Чернівці), Олександр Шульга (Закарпатська обл.), Владислав Сєїн (Донецька обл.), Аркадій Пєтухов (Київ), Андрій Луцький (Івано-Франківськ), Олександр Ремезов (Чернігів) та Роман Савейко (Київська обл.).

- Сьогодні ми побачили чимало цікавих, перспективних малих футболістів, які не займаються професійно, однак демонструють неабиякий футбольний хист. Хлопчакам ще, звичайно, є куди рости і чому вчитися, зате характеру, азарту та спортивної впертості їм не позичати, - говорить Владислав Ващук.

- Складний був вибір. Це гра, але ми були дуже прискіпливими та обрали найдостойніших, - згодом додає Андрій Ковальський, член журі, спортивний оглядач телеканалу ICTV.

- Я просто щасливий… Якби не "Шкіряний м’яч", я б зміг спостерігати за фіналом лише по телевізору, - говорить Олександр Шульга, один з 8 щасливчиків, які стануть прапороносцями фіналу Євро-2012.

Приємним сюрпризом від партнера турніру, компанії "Кока-Кола Україна", було надання можливості стати прапороносцями на інших матчах чемпіонату ще 32 хлопчикам. Тобто, крім 8 прапороносців фінального матчу, хлопчики з "Шкіряного м’яча – Кубка Coca-Cola" будуть виносити прапори національних збірних ще на 4 іграх європейської футбольної першості. Це будуть ігри: 9 червня - Німеччина – Португалія (Львів), 13 червня - Нідерланди – Німеччина (Харків), 19 червня - Англія – Україна (Донецьк), 24 червня - чвертьфінал за участі збірної з групи, де гратиме збірна України (Київ).

Детальніше з переліком прапороносців на усі ці ігри можна ознайомитися на офіційному сайті організаторів Турніру Асоціації аматорського футболу України.

Як відомо, дитячий турнір з футболу на призи клубу "Шкіряний м’яч" був започаткований у далекому 1965 році за ініціативи популярної газети "Комсомольская правда". За роки проведення в Україні мільйони юних футболістів стали активними учасниками цих змагань. Свою спортивну кар’єру саме з цього турніру розпочинали багато відомих українських футболістів, серед яких Сергій Ребров та Євген Коноплянка.

У сезоні 2010 - 2011 років близько 80% українських шкіл взяли участь у турнірі – це 40 000 команд або 500 000 дітей 12-14 років.

Мета турніру - зміцнення здоров’я дітей та підлітків, залучення їх до регулярних занять спортом, організація фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи в загальноосвітніх школах, виявлення здібних футболістів, популяризація та розвиток футболу.

З 2010 року партнером змагань став світовий бренд Соса-Сola. Прес-клуб футбольного турніру "Шкіряний м’яч - Кубок Coca-Cola" було організовано з метою надати якомога більше інформації журналістам про події турніру сезону 2011/2012. Учасники та гості прес-клубу збираються для обговорення минулих та майбутніх футбольних подій, обмінятися думками та зробити цікаві висновки.

Петро Залужний