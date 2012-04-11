Затримано спеціаліста одного з управлінь КМДА за хабар

Київ. 11 квітня. УНІАН. У Києві затримано провідного спеціаліста Головного управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації, який одержав хабар за подальше розміщення незаконної реклами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, за їх даними, чиновника, який одержав від представника закладу громадського харчування 300 дол та 100 грн за неініціювання питання про демонтаж зовнішньої реклами, розміщеної без необхідних дозвільних документів на приміщенні закладу, було затримано прокуратурою Печерського району Києва спільно зі столичним УСБУ.

За даним фактом розпочато дослідчу перевірку.