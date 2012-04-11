На Подолі розробляють заходи з попереджання підліткової злочинності

Київ, 11 квітня. УНІАН. У Подольському районі столиці розробляють заходи з попереджання підліткової злочинності.

Як повідомили УНІАН в Подільській районній державній адміністрації, відповідні рекомендації були схвалені на засіданні Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

На засіданні розглянули питання формування правосвідомості підлітків засобами інтерактивних технологій навчання, обговорили результати семінару Податкової інспекції для директорів шкіл на тему: "Дотримання чинного законодавства в сфері готівкових розрахунків".

Особливу увагу приділили питанню профілактики злочинності неповнолітніх у Подільському районі.

Засідання Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення відбулося за участю членів Міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення Подільського району м. Києва, начальників районних управлінь: юстиції, культури, освіти, служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей; працівників навчальних закладів Подільського району м. Києва.

За результатами проведеного засідання були прийняті рекомендації, які будуть враховані у подальшій роботі Міжвідомчої координаційно-методичної ради.