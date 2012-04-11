Зламані бювети почнуть ремонтувати цього місяця

Київ. 11 квітня. УНІАН. Реалізацію програми з ремонт та реконструкції бюветів столиці передбачено розпочати в цьому місяці.

Про це в прямому ефірі телеканалу «Київ» розповів голова КМДА Олександр Попов.

«Ми плануємо розпочати ремонт бюветів вже у цьому місяці. По пам`яті скажу, що на експлуатацію, ремонт і реконструкцію бюветів у цьому році виділено близько 14-15 мільйонів гривень. Ми також хочемо збільшити кількість таких комплексів з часом. І в цьому напрямку теж працюємо» - сказав О.Попов.

За його словами, вже за 2-2,5 місяці ситуація з бюветами в столиці значно покращиться.

За даними КМДА, близько третини бюветів у столиці потребують капітального ремонту або реконструкції. Відновлення діючих і будівництво нових бюветних комплексів у місті є одним з напрямків комплексної програми «Питна вода» на 2011-2020 роки.