Засідання Архітектурно-містобудівної ради щодо ситуації на Андріївському узвозі

11 квітня о 10.00 за участю голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться засідання секції Архітектурно-містобудівної ради, під час якого буде розглянуто ситуацію, що склалася на Андріївському узвозі. Засідання відбудеться в залі Містобудівної ради на 2 поверсі Київголовархітектури, вул. Хрещатик, 32. Потрібна акредитація.

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