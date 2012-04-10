Затримано співробітника кримінальної міліції у справах неповнолітніх
18:55, 10 квітня 2012Київ
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Під час одержання хабара
Київ. 10 квітня. УНІАН. У Києві під час одержання хабара затримано оперуповноваженого кримінальної міліції у справах неповнолітніх.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
За їх даними, старшого оперуповноваженого відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх, який одержав 500 дол хабара від матері неповнолітньої особи за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, було затримано прокуратурою Києва спільно з УСБУ у Києві в приміщенні одного зі столичних райвідділів міліції.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії.
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