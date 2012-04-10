На Андріївському узвозі знесено 3 будівлі фабрики “Юність”

Київ.10 квітня. УНІАН. Голова постійної комісії Київради з питань культури Олександр Бригинець заявляє, що наступний будинок, який збираються знести на Андіївському узвозі, – це будинок за номером 18. Знесені до цього на історичні вулиці три будівлі належали колишній фабриці “Юність” і не мали охоронного статусу.

Про це О.Бригинець сказав у коментарі УНІАН щодо розповсюдженої в ЗМІ інформації про знесені на Андіївському узвозі будівлі.

“Знесені три будинки, на місці яких буде побудовано «Андріївський Плаза». Це будинки у дворі театру “Колесо”. Вони належать до фабрики “Юність”. На жаль, ці будинки не були захищені статусом пам’ятки”, - сказав О.Бригинець.

Він нагадав, що ще три тижні тому почав говорити про те, що планується знесення будівель на Андріївському узвозі.

Як пояснив депутат, дозвіл на знесення будівлі дає Державна архітектурно-будівельна інспекція України: “Київрада не дає рішень на знесення. Погоджувала знесення Держархбудінспекція України. Це вони дають дозвіл на знесення. В даному випадку напряму”. Водночас, за його словами, столична влада мала розуміти, що знесення відбудеться, бо не можна будувати там, де вже є якась споруда, не розчистивши територію.

“Київська влада каже, що вона цього не очікувала... Але я говорив, що там почалися процеси зі знесенням ще три тижні тому. Чому влада не почула це - незрозуміло. В ЗМІ тоді багато писали про це, були великі публікації. Невже влада подумала, що ця Плаза з’явиться разом з тими будинками, що є на Адріївському узвозі?! Звичайно, що вона розуміла, що відбудеться. Можливо, їм офіційно ніхто не повідомив, що завтра там буде знесення, але те, що будуть зносити, – це очевидно”, - підкреслив депутат.

“І я хочу повідомити Олександру Попову, користуючись нагодою, що будинок на Андріївському узвозі, №18, збираються також зносити”, – заявив О.Бригинець.

На запитання, чи є рішення Київради про відведення землі під будівництво готелю «Андріївський Плаза», О.Бригинець відповів: “Я не можу сказати, чи було таке рішення про будівництво, не пам’ятаю”.

Голова комісії з питань культури нагадав, що, за його даними, на Андріївському узвозі планується 10-15 новобудов.

“Таким чином Андріївський узвіз перетвориться на типову торгово-офісну вулицю, де ніякого мистецького симптому не буде. Буде щось на зразок вулиці Сагайдачного, Гончарів наших... Буде суміш старого кітча, багато торгівлі, офісів, готелів і на цьому все закінчиться. Можливо, про те, що це Андріївський узвіз, ми будемо згадувати тільки по замку Річарда та Андріївській церкві”, - з сумом додав депутат.

Як повідомлялося, сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - зазначалося, зокрема, у повідомленнях. На наведених фото видно, що знесені будинки навпроти музею Булгакова, тобто №10а і нижче.