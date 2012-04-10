У КМДА вивчають ситуацію зі знесенням трьох будинків на Андріївському узвозі

Київ.10 квітня. УНІАН. В Київській міській державній адміністрації вивчають ситуацію зі знесенням трьох будинків в історичній частині Києва - на Андріївському узвозі.

Про це УНІАН сказали у прес-службі КМДА.

“Ця ситуація вивчається зараз. Завтра буде офіційний коментар голови Київської міської держадміністрації з цього питання”, - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні з посиланням на користувачів Інтернету деякі ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - зокрема, зазначалося у повідомленнях. На наведених фото видно, що знесені будинки навпроти музею Булгакова, тобто №10а і нижче.