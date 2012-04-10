У КМДА вивчають ситуацію зі знесенням трьох будинків на Андріївському узвозі
17:42, 10 квітня 2012Київ
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Київ.10 квітня. УНІАН. В Київській міській державній адміністрації вивчають ситуацію зі знесенням трьох будинків в історичній частині Києва - на Андріївському узвозі.
Про це УНІАН сказали у прес-службі КМДА.
“Ця ситуація вивчається зараз. Завтра буде офіційний коментар голови Київської міської держадміністрації з цього питання”, - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, сьогодні з посиланням на користувачів Інтернету деякі ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - зокрема, зазначалося у повідомленнях. На наведених фото видно, що знесені будинки навпроти музею Булгакова, тобто №10а і нижче.
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