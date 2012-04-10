У Києві скоєно напад на учня єшиви

Київ, 10 квітня. УНІАН. Під час єврейського свята Песах вночі 8 квітня біля Бессарабського ринку невідомі скоїли напад на молодого єврея - студента Київської єшиви при Центральній синагозі Бродського.

Про це УНІАН повідомили в Київській єврейській громаді.

Потерпілий 25-річний Олександр Гончаров вийшов із синагоги в годину ночі 8 квітня і більше не повертався. Після закінчення єврейської школи він приїхав вчитися до Києва з Донецької області.

За словами головного рабина України Моше Асмана, всі співробітники єврейської громади та учні єшиви розшукували молоду людину понад добу. І лише сьогодні вранці його з величезними труднощами вдалося відшукати. А. Гончаров у вкрай важкому стані знаходиться в міській лікарні № 17.

В 7 ранку 8 квітня молоду людину з проломленим черепом підібрала машина швидкої допомоги. З нез`ясованих причин, лікарі швидкої допомоги не повідомили міліцію про факт нападу. Рабин синагоги звернувся до Печерського відділення міліції Києва з офіційною заявою, і тільки після цього було розпочато розслідування. Начальник Печерського РУВС запевнив головного рабина України, що міліція зробить все можливе для того, щоб в максимально короткі терміни знайти злочинців.

У Київській єврейській громаді розцінюють цей факт нападу на молоду людину як прояв антисемітизму.

