В галереї "Митець" відкрилася виставка молодих митців "KIEV ART SPRING"
Організаторами та партнерами в організації виставки стали КМО ВМГО "Молодіжний Європейський Рух", МО Київської організації Національної Спілки художників України, Шевченківська районна державна адміністрація, МБФ "Смолоскип".
Київ. 10 квітня. УНІАН. В галереї "Митець" "вул. Червоноармійська, 12) відкрилася виставка витворів мистецтва молодих митців "KIEV ART SPRING".
Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, виставка триватиме до 14 квітня.
В рамках виставки 11 квітня відбудеться вечір бардівської творчості та нагородження переможців.
Згідно з програмою заходу, 12 квітня буде організований вечір поезії, 13 квітня - вечір акторської творчості, 14 квітня - показ короткометражних фільмів.
Організаторами та партнерами в організації виставки стали КМО ВМГО "Молодіжний Європейський Рух", МО Київської організації Національної Спілки художників України, Шевченківська районна державна адміністрація, МБФ "Смолоскип".