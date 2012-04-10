В галереї "Митець" відкрилася виставка молодих митців "KIEV ART SPRING"

Організаторами та партнерами в організації виставки стали КМО ВМГО "Молодіжний Європейський Рух", МО Київської організації Національної Спілки художників України, Шевченківська районна державна адміністрація, МБФ "Смолоскип".

Київ. 10 квітня. УНІАН. В галереї "Митець" "вул. Червоноармійська, 12) відкрилася виставка витворів мистецтва молодих митців "KIEV ART SPRING". Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, виставка триватиме до 14 квітня. В рамках виставки 11 квітня відбудеться вечір бардівської творчості та нагородження переможців. Згідно з програмою заходу, 12 квітня буде організований вечір поезії, 13 квітня - вечір акторської творчості, 14 квітня - показ короткометражних фільмів. Організаторами та партнерами в організації виставки стали КМО ВМГО "Молодіжний Європейський Рух", МО Київської організації Національної Спілки художників України, Шевченківська районна державна адміністрація, МБФ "Смолоскип".



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