Відкриття нового приміщення для післяопераційної перетримки безпритульних тварин на вул. Електротехнічній

11 квітня о 14.30 на території ветеринарної лікарні КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» відбудеться відкриття приміщення для післяопераційної перетримки безпритульних тварин. У відкритті візьмуть участь перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак та Принцеса Майя фон Гогенцоллерн. Місце проведення: вул. Електротехнічна, 5-а. Потрібна акредитація.

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