Відкриття нового приміщення для післяопераційної перетримки безпритульних тварин на вул. Електротехнічній
16:57, 10 квітня 2012Київ
0
11 квітня о 14.30 на території ветеринарної лікарні КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» відбудеться відкриття приміщення для післяопераційної перетримки безпритульних тварин.
У відкритті візьмуть участь перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак та Принцеса Майя фон Гогенцоллерн.
Місце проведення: вул. Електротехнічна, 5-а. Потрібна акредитація.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter