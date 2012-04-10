Засідання ТСК Київради щодо вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське

11 квітня о 12.00 за адресою вул. Хрещатик, 36, кім. 1017 відбудеться засідання Тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за КП «Святошинське лісопаркове господарство».

Комісія розгляне питання щодо надання природоохоронного статусу Біличанському лісу та проект звернення до Президента України і Верховної Ради стосовно включення смт. Коцюбинське до меж м. Києва.

Потрібна акредитація.