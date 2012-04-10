Засідання розширеної колегії Головного управління освіти і науки

11 квітня о 12.00 відбудеться засідання розширеної колегії Головного управління освіти і науки КМДА з теми «Підготовка закладів освіти міста до нового 2012-2013 навчального року». Участь у засіданні візьмуть представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації, науковці та директори загальноосвітніх навчальних закладів столиці. Місце проведення: Київський міський будинок вчителя (вул. Володимирська, 57). Потрібна акредитація.

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