У загальноміській толоці візьмуть участь зірки естради

Київ.10 квітня. УНІАН. Аби зробити своє місто чистим та охайним до загальноміської толоки у Чистий четвер приєднаються зірки естради.

Як повідомляє прес-служба КМДА, зокрема про своє бажання долучитися до великого прибирання, яке за ініціативою голови КМДА Олександра Попова відбудеться у столиці 12 квітня, вже заявили учасники гурту «Mad Heads». Прибирати, висаджувати дерева та кущі музиканти будуть у парку «Позняки» Дарницького району.

«Мені здається, що це хороший привід для того, аби почати розуміти, що ми самі повинні долучатися до прибирання парків та зелених зон. Це гарна міська ініціатива, я б навіть сказав, дещо символічна, адже вона дасть змогу киянам відчути себе господарями в місті”, - зазначив лідер гурту «Mad Heads» Вадим Красноокий.

Співак додав, що особисто його найбільше приваблює ідея висадки молодих дерев в парках. Він зазначив, що зараз в столиці лише збільшується кількість високоповерхівок, зростає кількість транспорту, тому для міста актуально збільшувати число дерев та зелених насаджень. “Я буду всіх свої рідних, близьких та друзів закликати приєднатися до

акції. Добре, якщо подібні акції та заходи будуть частіше організовувати в столиці», – сказав В.Красноокий.

Співачка Еріка візьме участь у толоці, що відбудеться у парку Шевченківського району біля меморіалу «Бабин Яр». Разом з комунальниками та громадськістю вона також висаджуватиме дерева та кущі.

«Я планую взяти участь в акції, що відбудеться в четвер. Думаю, що таким чином зможу зробити щось корисне для міста. Всіх друзів і своїх шанувальників я запрошую також приєднатися до акції. Не варто сподіватися, що лише міські служби будуть за нас все прибирати. Кожен може сам зробити щось на користь міста, в якому він живе», – зауважила співачка.

Долучаться до великого прибирання Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко (дует «Кролики»), а також співачка Катерина Бужинська. Вони допомагатимуть комунальникам наводити лад у Ландшафтному пару Солом’янського району.

«Я вже 15 років живу в Києві і вважаю це місто своїм рідним, тому використаю можливість зробити щось корисне для нього. Подібні акції дуже важливі і, я переконана, до них має долучитися кожен свідомий киянин», – підкреслила К.Бужинська, висловлюючи сподівання, що її знайомі також візьмуть участь у толоці.

Причепурити місто до Великодня згодилися й учасники гуртів «Скай» та «Время и стекло», а також Світлана та Віталій Білоножки.

Родина Білоножок прибиратиме у парку Кіото, що в Деснянському районі, «Время и

стекло» – у Наводницькому парку, біля пам’ятника засновникам Києва, а музиканти з гурту «Скай» висаджуватимуть дерева та прибиратимуть у парку вздовж вулиці Андрія Малишка.

Як нагадують в КМДА, голова столичної адміністрації О.Попов закликав усіх мешканців столиці взяти участь у загальноміський толоці 12 квітня, аби прибрати місто напередодні

Великодня. Акції з прибирання відбудуться у кожному районі столиці.

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» та комунальна корпорація «Київавтодор» забезпечать учасників весняної толоки належним інвентарем та посадковим матеріалом.