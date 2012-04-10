У Деснянському районі відкриють Школу повного дня

Київ, 10 квітня. УНІАН. У Деснянському районі столиці реалізується пілотний проект "Школа повного дня", на який у міському бюджеті передбачено фінансування в розмірі 8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі об’єднання громадян "За Троєщину!".

"Якщо пілотний проект себе виправдає, то його реалізація в рамках усього міста повинна розпочатися саме із Троєщини", - сказав народний депутат України, голова об`єднання "За Троєщину!" Валерій Борисов.

За його словами, відповідно до концепції цього проекту, навчально-виховний процес та інфраструктура школи будуть переобладнані під потреби дітей, які знаходитимуться на території навчального закладу до восьмої - дев’ятої години вечора. Так, у першій половині дня діти опановуватимуть знання та навички на уроках відповідно до програми навчання, а в другій – у школі працюватимуть різноманітні гуртки за інтересами, спортивні секції, буде обладнано стадіон, тенісні корти тощо.

В. Борисов наголосив, що діти протягом дня перебуватимуть під наглядом кваліфікованих педагогів-організаторів, для яких будуть виділені окремі ставки.

"За двадцять років незалежності система освіти України втратила одну з найважливіших складових – організацію дозвілля підростаючого покоління. Так, раніше в кожному районі столиці працювали безкоштовні гуртки за інтересами. Сьогодні вони практично всі закриті, а це становить величезну проблему для киян, адже в позаурочний час діти фактично надані самі собі. Тому необхідно переглянути підходи до розвитку та виховання дитини в школі", - переконаний голова об`єднання "За Троєщину!".

