Цього тижня ярмаркуватимуть з четверга до суботи

Київ.10 квітня. УНІАН. 12, 13 та 14 квітня у Києві відбудеться 12 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, на них буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Зокрема, вже у четвер,12 квітня ярмарок відбудеться в Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова).

У п’ятницю, 13 квітня ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Деснянському районі на вул. О.Сабурова (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. В. Маяковського); Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109; Печерському районі на вул. Л. Первомайського; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Підлісній.

У суботу, 14 квітня традиційні сільськогосподарські ярмарки пройдуть у: Дарницькому районі на просп. П. Григоренка, 32-д; Деснянському районі на розі просп. В. Маяковського та вул. М. Цвєтаєвої; Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 5-15; Оболонському районі на вул. Л. Гавро, 1-9.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.