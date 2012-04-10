Заходи з вшанування пам’яті загиблих у роки ВВВ та в’язнів фашистських концтаборів

11 квітня о 09.00 керівництво Київської міської державної адміністрації візьме участь у Мітингу-реквіємі та церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу загиблим у роки Великої Вітчизняної війни у Дарницькому концтаборі.

Крім того, за участю керівництва міста відбудуться загальноміські заходи – ритуали пам’яті, присвячені Міжнародному дню визволення в’язнів фашистських концтаборів. У Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» з покладанням квітів до Пам’ятного знаку «Пам’ять заради майбутнього», Меморіалу пам’яті загиблих у Бабиному Яру та до пам’ятника загиблим у колишньому концтаборі «Сирецький».

Місце проведення: Територія колишнього Дарницького концтабору (вул. Академіка Горбунова); Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр»

(ст.м. Дорогожичі). Потрібна акредитація.