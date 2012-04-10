- Міністерство соціальної політики вже кілька років говорить про впровадження соціальної картки українця. Якщо вона все-таки з’явиться, як будуть співіснувати картка киянина та соціальна картка?
15:24, 10 квітня 2012Київ
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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко:
- Бюджет міста Києва становить майже 20% бюджету України. Ми порахували, що пільгові доплати в місті Києві дорівнюють близько 2 млрд. грн. на рік. І для того, щоб контролювати ці кошти і щоб вони не залишалися в комунальних підприємствах або комерційних, а також щоб збільшити кількість соціальної допомоги саме для кожного киянина, ми і запускаємо цю картку. Думаю, до кінця року ми доведемо, що цей проект може ефективно працювати.
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